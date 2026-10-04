Reflexion Diadomingo 4 Oktober 2026.

Awe ta otro bunita dia regala pa nos bon Dios, pesey nos ta gradici Señor pa tur su bondad pa cu nos.
Nos ta contento di por hala rosea y gosa di tur cos bunita cu tin.
Nos ta pidi nos bon Dios pa salud di nos hendenan, mirando cu tin hopi hende malo den e dianan di griep, sacamento, y curpa zonza etc, y nos tin di cuida salud tambe pe calor cu a azota tur país.
Hopi awasero na Merca y Mexico.
Pesey nos kier gradici nos bon Dios, pa ta e poder tras di nos pa protecion.
Tambe nos kier bisa nos hendenan pa cúida curpa pe calor cu por hasi hopi danjo.