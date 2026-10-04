[VIDEO] Dama a cay y a keda henter anochi abao benta, ta mainta bisiña a tende su grito door di bentana

Diadomingo mainta a drenta informe di cu un dama a keda pega benta abao for di ayeranochi y ta te mainta un bisiña por a scuche ta sclama pa ayudo na Savaneta, mesora a dirigi tanto polis ambulans como tambe e ekipo di rescate di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama lo a cay y no por a lanta y ela keda eybao henter anochi. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e dama via bentana pero no por a drenta e cas. Na yegada di bombero a logra habri un porta y nan a yuda e dama pa transporte pa hospital despues di a keda pa varios ora eynan.