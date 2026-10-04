[VIDEO] E diabierna aki: Flippy’s Fun Park ta haci su gran debut na Harbour Arena

Monster Bounce — 4 Courses • 200 Meters — ta yega Aruba pa prome biaha; porta ta habri diabierna 9 di october, 4’or di atardi

ORANJESTAD, Aruba — E wardamento a caba. Nice Events Aruba ta presenta Flippy’s Fun Park, cu ta haci su gran debut e diabierna aki, 9 di october 2026, na Harbour Arena. Porta ta habri 4’or di atardi, y e parke ta habri tur dia di 4’or di atardi te 10’or di anochi.

Henter e siman aki, e ekiponan ta lantando na Harbour Arena un parke di un tamaño cu Aruba nunca a mira. Ken cu pasa eybanda lo mir’e crece dia pa dia.

Na centro di e parke ta Monster Bounce (“El Monstruo”): un circuito inflabel di obstaculo di 200 meter cu 4 pista, esun di mas grandi di su tipo den Caribe y e prome di e tamaño aki riba nos isla. Hunto cune tin Sky Drop, un caida liber di 8 meter; Island Bounce, un area habri di 20 pa 20 meter pa bula; y Little Mermaid Bounce, un zona special pa e muchanan mas chikito.

Flippy’s Fun Park ta pa henter famia: mucha, tiener y adulto. Mayornan no ta keda para na banda; nan tambe por bula hunto cu nan yiunan.

“Henter mi bida di flamingo mi a spera e momento aki,” Flippy, e mascota y cara di e parke, a bisa. “Diabierna Aruba lo mira algo cu nunca e a mira prome. Bin purba Sky Drop, bula riba Island Bounce, bishita Little Mermaid y despues, si bo tin curashi, drenta e Monster!”

E debut ta yega net na tempo pa vacacion di scol. Alumnonan ta ricibi nan cupon di scol for di 1 di october; e cupon ta wordo cambia na ticket office di e parke. Mea ta obligatorio riba tur atraccion y ta disponibel na e parke.

E debut den resumen

Gran debut: diabierna 9 di october 2026, porta ta habri 4’or di atardi

Luga: Harbour Arena, Aruba

Orario: tur dia, di 4’or di atardi te 10’or di anochi

Ticket: www.flippysfunpark.com y desde diabierna na e ticketcenter na Harbour Arena

Flippy’s Fun Park ta un presentacion di Nice Events Aruba, cu sosten di Chocomel, Frisian Flag, Coca-Cola y All TO Car.

Un Parke. Sonrisa Sin Fin. Recuerdo pa Semper.

Kico ta Flippy’s Fun Park

Flippy’s Fun Park ta un parke di entretenimento inflabel na gran escala na Harbour Arena, Aruba, presenta pa Nice Events Aruba. E ta construi rond di Monster Bounce, e circuito inflabel di obstaculo mas grandi di Caribe.