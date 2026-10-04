[VIDEO] Un auto a bay pasa otro net ora e ta birando den Caya Taratata dal e mande for di caminda y core bay

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Caya Taratata, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente hit & run unda un auto birando na man robes pa drenta Italiëstraat un otro ta bay pas’e dal e mand’e for di caminda y a sigui core bay. Un testigo a bay tras di e auto y a tuma su number y datonan. Pa asina polis bay atende cun’e despues. E dama chauffeur di e auto a resulta herida pero despues di un control medico e dama no kier a bay hospital. Polis a keda di lo bay busca e otro chauffeur cu a ocasiona e accidente aki.