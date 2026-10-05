Despues di a busca pa haya servicio rapido pa reparacion di airco, esaki den menos di 1 ora a drecha nos airco!

Despues a paga basta placa pa reparacion di airco y tanto wardamento pa cita algun sin cu nan a bini, ami pasando na Tanki Flip a mira e truck di One Hour Air Conditioning trahando na un cas, mi a dicidi pa yama nan. E caballero cu a contesta a bisami cu nan ta terminando un trabao eynan y como mi ta cerca den menos di mey ora lo pasa check e. Ni 20 minuut a pasa cu nan pick-up cu oficina riba wiel a yega dilanti di cas. Den menos di un ora nan a sera 3 leak di e airco y a cobrami 150 Florin so. Mi mes no por a kere cu den menos di un ora nan a dreche na mi cas mes sin tin mester di a los e airco pa bay cun’e. Wauw servicio excelente señor Gonzalez y señora boso ta campeon! Danki pa a drecha nos dia.