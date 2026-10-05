Aruba Bank ta apoya bienestar di adulto mayornan na Golden Age Expo 2026

Oranjestad – 05 di oktober 2026 – Aruba Bank tabata contento di patrocina Golden Age Expo 2026, cu a tuma lugar diasabra 3 di oktober na Club Kibrahacha.
E evento, dedica na bienestar, estilo di bida di nos adulto mayornan, a reuni informacion y servicionan cu por yuda nan tuma decisionnan pa añanan venidero.
Durante e expo, bishitantenan tabatin oportunidad di haya informacion tocante evaluacion di salud y bienestar, conseho medico, planeamento di biahe y ofertanan, opcionnan di entretenimento y conseho financiero.
E programa a inclui un bingo gratis, dunando bishitantenan un otro oportunidad pa disfruta e dia hunto.
Patrocinio di Aruba Bank ta refleha su compromiso cu bienestar di nos comunidad na tur etapa di bida. Acceso na informacion financiero cla por ta especialmente balioso ora di planea pa retiro, maneha gastonan diario of considera oportunidadnan nobo. Eventonan manera Golden Age Expo ta haci esaki mas facil pa adulto mayornan y nan famianan, caminda diferente opcionnan ta disponibel na un solo lugar.
Aruba Bank ta contento cu por a patrocina un evento cu ta pone adulto mayornan di Aruba na prome lugar. Golden Age Expo a brinda un oportunidad pa encontra otro, siña y descubri maneranan pa keda saludabel, contento y activo.
Aruba Bank ta gradici e organisadornan, organisacionnan participante y tur esnan cu a contribui na Golden Age Expo 2026.