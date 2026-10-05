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Salem Auguste a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

14:46  October 5, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD – Dia 30 di September 2026, Salem Auguste a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.  

Salem Auguste a defende su tesis titula:

Assessing Leadership Readiness for Managerial Promotion at The Ritz Carlton Aruba.  

Salem Auguste a investiga den ki manera The Ritz-Carlton Aruba por evalua, prome cu promocion, e preparacion pa liderazgo di su empleadonan (Ladies and Gentlemen) pa un posicion di manager, di un forma consistente cu su Gold Standards y cu e contexto local di hospitalidad?

E comision di graduacion tawata consisti di:

Zunaica Phillips MBA
Luciano Milliard LLM
Isabelle Meelis MSc

Ta gradici e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Salem Auguste como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

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