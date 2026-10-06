[VIDEO] DI 12 MORTO DEN TRAFICO: Accidente na Sasakiweg

Diamars madruga pa 1:38 central di polis ta wordo notifica di un accidente na unda un auto lo ta envolvi riba e caminda di Sasaki.

E prome informe duna na polis ta cu e auto Hyundai shinishi di un manera of otro a baha caminda y tin dos hende herida.

Central di polis ta despacha patruya , ambulance y brandweer na e sitio di e sucedico.

Na yegada di e prome patruya ta topa cu un auto Hyundai Accent shinishi y dos hende homber den e auto cu ta mustra hopi grave y un di nan no ta reacionando.

Ambulance a presenta y duna e victima asistencia medico pero lamentablemente no por a haci nada mas pe.

Dr Forensico ta presenta y ta constata morto di e

turista Dwann Kaleid Gatewood naci na Merca dia 10 oktober 1976 (49 aña).

E ta bira e di 12 morto den trafico pa aña 2026.

E otro victima (chauffeur) a wordo transporta door di ambulance cu maximo urgencia pa hospital pa haya tratamento medico avansa. Su situacion ta critico.

Specialista di trafico a presenta y polis technico pa haci nan investigacion.

Departamento di slachtofferhulp a presenta pa asina brinda sosten na famia di e fayecido.

Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.