Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: Auto a accidenta na Savaneta y un mucha a resulta herida 16:29 October 6, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: Auto a accidenta na Savaneta y un mucha a resulta herida Related Articles [VIDEO] Candela a destrui un auto bieuw y un container di 40 pia mas menasa un cas, a evacua e habitantenan! A termina e curso cu exito CINCO POLIS CU CURSO INTENSIVO NA MIAMI DI COMMUNITY POLICING Lista nan VALIDO di Candidatonan di Partidonan Politico Esaki ta e caso cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 10 november 2025