Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba L.G. Smith blvd. dilanti The Paddock, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un truck lo a cay den un buraco net unda ya caba na un ocasion e tubo a yega di lek zwak e tera y e caminda y e truck a cay aden pero e chauffeur a resulta levemente herida pero asina mes a saca logra saca e truck fey e buraco. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. Polis a desvia e trafico for di e caminda cu e cos a pasa mientras awa tabata spuit fey bao tera.