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Polis a desvia trafico y un chauffeur a reverse sin a ripara un auto pasando su tras y nan a accidenta

05:35  October 7, 2026  Leave a comment

Diaranson madruga a sosode un accidente dilanti The Paddock, net ora di e incidente di tubo di awa polis a desvia trafico riba e caminda secundario. Un auto cu tabata staciona su chauffeur a bay reverse y no a mira auto su tras pasando y a bay dal riba dje. E sla no tabata grandi y afortunadamente ningun hende a resulta herida.

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