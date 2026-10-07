Diaranson madruga a sosode un accidente dilanti The Paddock, net ora di e incidente di tubo di awa polis a desvia trafico riba e caminda secundario. Un auto cu tabata staciona su chauffeur a bay reverse y no a mira auto su tras pasando y a bay dal riba dje. E sla no tabata grandi y afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Polis a desvia trafico y un chauffeur a reverse sin a ripara un auto pasando su tras y nan a accidenta
Diaranson madruga a sosode un accidente dilanti The Paddock, net ora di e incidente di tubo di awa polis a desvia trafico riba e caminda secundario. Un auto cu tabata staciona su chauffeur a bay reverse y no a mira auto su tras pasando y a bay dal riba dje. E sla no tabata grandi y afortunadamente ningun hende a resulta herida.