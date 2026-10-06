Aruba Bank ta haci donacion di iPads nobo na Colegio Frère Bonifacius

Oranjestad – 6 di oktober 2026 – Aruba Bank a haci donacion di iPads nobo na Colegio Frère Bonifacius pa yuda nan sigui cu e educacion digital y e innovacion den cada klas na e scol.

Nos ta mira iPads como un potencial grandi den e uzo di toolsnan digital pa transforma e enseñansa tradicional. Pa e motibo ey, nos a tuma e decision pa haci donacion di e iPads na Colegio Frère Bonifacius pa sigura cu tur studiante por haci uzo di esaki.

Representante di Aruba Bank, Michelle Jacobs-Harms, ta bisa: “Nos ta orguyoso di traha hunto cu Colegio Frère Bonifacius den nan esfuersonan pa inclui educacion digital den nan curriculum.

Aruba Bank ta kere den duna poder na hobennan door di duna nan e toolsnan cu nan mester pa siña mas den e mundo digital cu ta cambia constantemente.