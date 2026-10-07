Comite Olimpico Arubano y Raw Fitness ta firma acuerdo di colaboracion

E importancia di un bon preparacion fisico pa por rindi mas den deporte ta bon conoci. Den cuadro di esaki Comite Olimpico Arubano (COA) a cera un acuerdo di colaboracion cu Raw Fitness pa asina por usa e facilidad pa entrenamento di atletanan cu ta forma parti di TEAMARU. Esaki lo wordo haci conhuntamente cu e diferente preparador fisico cu ta traha cu COA pa asina yuda e preparacion di atletanan. Danki na e acuerdo aki, COA lo tin un facilidad completo y bon ekipa pa asina por haci tur tipo di entrenamento necesario pa yuda atletanan local desaroya nan capacidadnan. Raw Fitness ta conoci como un centro di entrenamento cu den pasado a pone nan espacio disponibel na COA pa traha cu diferente grupo di atleta a base di nan deseo di kier aporta na e desaroyo di deporte na Aruba. A traves di e acuerdo di colaboracion aki ta establece un relacion formal entre COA y Raw Fitness cu lo sigur beneficia tur atleta cu ta busca pa mehora nan rendimento deportivo.
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