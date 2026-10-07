Diaranson a drenta informe di cu e Chrysler Voyager cu a ser encontra na Moko segun informacion alrededor di 5or di madruga a bin logra haye y ademas polis lo tin 2 sospechoso deteni ademas e ladronnan a accidenta cu e vehiculo. Polis a confisca e vehiculo pa mas investigacion.
E Chrysler Voyager horta algun dia pasa a ser haya y polis tin 2 sospechoso deteni
Diaranson a drenta informe di cu e Chrysler Voyager cu a ser encontra na Moko segun informacion alrededor di 5or di madruga a bin logra haye y ademas polis lo tin 2 sospechoso deteni ademas e ladronnan a accidenta cu e vehiculo. Polis a confisca e vehiculo pa mas investigacion.