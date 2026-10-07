Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: Control di polis na Tanki Leendert 14:13 October 7, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: Control di polis na Tanki Leendert Related Articles [VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e crusada Emmastraat J.G. Emanstraat Ladronicianan ta sigui den oranan di madruga na Julianastraat E sospechoso Fam S. den e caso Avestrus a bolbe ser transporta pa landsrecherche! Dama chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di pick-up di C.E.A.