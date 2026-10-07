Departamento di Labor y Investigacion hunto cu Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia ta habri e di tres localidad di ‘Tienda Legal Laboral’ na MFA Noord

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ta anuncia cu entrante 7 di october 2026, ‘Tienda Legal Laboral’ (TLL) ta habri oficialmente su di tres localidad na MFA Noord. E expansion aki ta marca un paso strategico importante pa bay mas cerca di e ciudadano, fortaleciendo e mision di DAO pa haci conseho laboral y informacion preventivo mas accesibel den tur bario di Aruba.
Di conflicto pa prevencion den bo bario
E lansamento y expansion di Tienda Legal Laboral ta representa un forma nobo y proactivo di traha. Caminda antes e enfoke tabata principalmente riba soluciona e conflictonan laboral cu a surgi caba, TLL ta fungi awo como un centro di informacion central cu ta enfoca riba prevencion. Door di informa trahado y dunado di trabou den un fase trempan tocante nan derechonan y debernan, TLL ta aspira na un mercado laboral mas sano, transparente y balansa na Aruba.
Banda di e localidadnan na MFA Savaneta y MFA Paradera, e localidad nobo na MFA Noord (Caya Frans Figaroa Noord 70) ta situa strategicamente pa brinda un servicio di drempel bou den e districto di Noord.
Intake y Servicio
Tienda Legal Laboral ta basa su servicio riba cinco pilar fundamental: Husto, Profesional, Servicial, Uniforme y Accesibel. Sea ta trata di pregunta tocante pago di salario (incluyendo e salario minimo pa ora), contract laboral, dianan di vakantie of mediacion den caso di conflicto; TLL ta cla pa yuda tanto trahado como dunado di trabou den un ambiente neutral y di confiansa. TLL ta funciona a base di e sistema di ‘intake’. Nos ta atende ciudadanonan mesora segun disponibilidad, of ta yuda traha un cita pa un otro momento si esaki ta necesario.
Reubicacion temporal di Tienda Legal Laboral Savaneta
Tienda Legal Laboral (TLL) ta informa comunidad cu, pa motibo di trabounan den conexion cu renobacion grandi na e edificio di MFA Savaneta, e ekipo di TLL Savaneta lo opera temporalmente for di e edificio di Departamento di Progreso Laboral (DPL) na San Nicolas desde diamars 6 di october.
Localidad, contacto y orario di servicio (vigente pa tur localidad):
Departamento di Labor y Investigacion ta invita e comunidad completo pa haci uzo di e servicionan aki den nan propio bario:
Dialuna – diabierna: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00, diaranson: 08:00 – 12:00
Hunto nos ta sigui traha riba un trato husto na pia di trabou, mas cerca di bo den bo bario!