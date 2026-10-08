Gran Concierto di ‘Grupo di Betico’ “NOSTALGIA DI FIN DI AÑA” Un anochi di Celebracion di Nos Iden2dad Musical di Fin di Aña

diahuebs, 5 november 2026 Renaissance Convention Center
Porta ta habri 7’or y e Espectaculo ta start 8’or
Presenta pa: Fundacion Promove Cultura y Folclore y E Gran Famia di Grupo di Betico
E Musica cu bo a lanta cu ne presenta den un anochi di DUSHI RECUERDO
Aruba su Identidad Musical Cultural ta presenta den un espectaculo musical hopi special, un anochi cu lo hiba nos den un viahe NOSTALGICO atravez di 58 aña di historia musical.
E pueblo di Aruba merece e experiencia unico aki cu ta hiba nos na nos raisnan cultural pa celebra nos periodo di mas feliz di e calendario Arubano. Nos no por pasa un fin di aña sin e alegria musical cu semper ta refleha den cada hogar aki na Aruba.
Un Evento cu NOS MUSICA… NOS HISTORIA… ‘NOS ANOCHI’
“E Orkesta Sinfonico Parandero Tradicional Familiar di mas grandi na Mundo”
ta bay presenta un repertorio musical hopi special y nostalgico cu cancionnan cu pa hopi tempo Aruba no a scucha en bibo den un presentacion di e taya aki! Cancionnan cu ta forma parti di e rais di ‘Betico y Su Grupo’ (december 1968-1986) te na e transformacion pa ‘Grupo di Betico’ (december 1986). Esaki ta bay bira un anochi di nos y pa nos hendenan, totalmente crea pa trece un sentimento UNICO y HISTORICO pa un y tur presente!
UN AGRUPACION MUSICAL … GENERACIONNAN DI FANATICO
Generacionnan ta bin canta y baila cancionnan cu a bira par2 di Aruba su Historia Musical. Abuelonan, mayornan, y generacionnan hoben ta bin biba un ‘Experiencia Musical Unico’.
Despues di e experiencia cu nos a biba na varios ocasionnan recien durante conciertonan di Grupo di Betico aki na Aruba, na Hulanda y otro paisnan, cu a culmina den e espectaculo dia 13 di december 2025 durante e concierto di Juan Luis Guerra aki na Aruba, Grupo di Betico a prepara, bao guia di Director Musical Gos Oduber y Produccion Musical di Miguel Genser y Maikol Lugo hunto cu un espectaculo di Video y Luz prepara pa e Compania DUSADES (USA), un repertorio cu lo percura pa un anochi festivo cu hopi emocion nostalgico y di euforia.
For di RECUERDONAN cu bo ta scucha na radio, ta na un EXPERIENCIA UNICO EN BIBO
E anochi UNICO di “NOSTALGIA DI FIN DI AÑA”, Grupo di Betico ta bay presenta EXITONAN di TUR nan 10 PRODUCCIONNAN, pues, al rededor di 50 cancion den un SHOW di tres ora.
Un espectaculo cu ni un amante di ARUBA SU AMBIENTE UNICO di fin di aña, cu ta trece Paz, Alegria y Union, por perde.
ARUBA… BO CONOCE TUR E CANCIONNAN… BIN SINTI UN ENERGIA UNICO EN BIBO Y BAN CANTA NAN Y CELEBRA HUNTO!
NO WARDA TE NA E ULTIMO MOMENTO, RESERVA BO ENTRADA AWE MES, WHATSAPP: 7326002