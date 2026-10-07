Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: Polis cu control di trafico na rotonde Bushiri/Madiki 17:29 October 7, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: Polis cu control di trafico na rotonde Bushiri/Madiki Related Articles Polis a detene chauffeur burachi cu a ocasiona accidente na Camacuri Premio mayor di un aña gratis di coriente pa ganadornan di Festival di Tumba [VIDEO] Polis a bay pa dos turista bao influencia na Airport Varios patruya den buskeda pa ladron den Jaburibari a encontre riba dak di cas