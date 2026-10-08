Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di kiebro den un auto staciona den Klipstraat, mesora a dirigi un patruya nane sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e ladron a kibra un bentana di e auto pa asina horta varios cos. Pero ora e ladron a hinca su man aden ela corta su man na e bentana di auto. Den e auto tabata tin un drone, un blower,schroefdraaier di bateria y un machine pa yena tire di auto. Polis a tuma datos y lo bai wak camara luga area.
Ladronicia for di auto na Klipstraat, ladron a bay cu varios cos y hasta cu su man corta!
Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di kiebro den un auto staciona den Klipstraat, mesora a dirigi un patruya nane sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e ladron a kibra un bentana di e auto pa asina horta varios cos. Pero ora e ladron a hinca su man aden ela corta su man na e bentana di auto. Den e auto tabata tin un drone, un blower,schroefdraaier di bateria y un machine pa yena tire di auto. Polis a tuma datos y lo bai wak camara luga area.