Reflexion Diahuebs 8 Oktober 2026.

Nos ta cuminsa nos dia cu un danki na nos bon Dios pa un bunita dia cu nos por mira den nos bida.
Nos sa cu nos bida ta fia, y cu tur cos den nos bida ta ser dirigi pa nos Dios, cu lo jama nos un día pa duna cuenta.
Nos alma so ta subi cielo, nos no ta hiba nada, ni placa, ni cas, ni auto, nos mag hiba cu nos.
Nos ta stima Dios mas cu tur cos.
Nos ta stima nos famia, nos prohimo, y nos por ta hopi agradecido di tin bon amigo, y famia.
Esaki ta nos bida y nos ta biba felis pa cu esaki tambe.
Mainta ora nos lanta nos ta pidi bendicion pa e dia, y ora di drumi nos ta gradici Señor pa e dia.
Nos tin hopi cos den bida cu ta prepara pa Dios caba, ta jena nos por jena nos bida y hacie mas agradabel.