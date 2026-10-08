Posted in OBITUARIO Obituario: A fayece Godfried Osidro Maria Kelly 07:13 October 8, 2026 Leave a comment Related Articles Relaciona cu asesinato di President di Haiti GOBIERNO TA MANDA PALABRA DI PROFUNDO CONDOLENCIA NA HAITI Cu inmenso dolor na nos curazon pero agradecido y conforme cu boluntad di nos bon Dios nos ta anuncia fayecimento di: Juan Carlos Ridderstaat Minister di Cultura: Pueblo a despedi di e cantor di pueblo Sr. Vicente Kelly Obituario: Anuncio di morto di Sra. Grace Maduro di Comision Voortgezet Ouderschap