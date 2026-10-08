Posted in INCIDENTE 🛠️ Den construccion 🚧 10:08 October 8, 2026 Leave a comment Construccion, excavacion, mantencion y mehoracion. Usando ekipo pisa y artesania habil, e ingenieronan di combate di @103constructiecompagnie ta trahando duro riba un variedad di proyecto durante Caribbean Engineer na Curaçao y Aruba. Related Articles [VIDEO] Chauffeur no a pone atencion na trafico y a bay dal tras di e auto su dilanti DETENCION NA AEROPUERTO RELACIONA CU DROGA Motociclista herida na un accidente banda di Wema Ponton Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Hooiberg