CABA COS KIER SHUT DOWN TEAM SNOR!

Kudawecha/Calabas – “Finish him!”, asina e famoso videogame “Mortal Kombat” tabata caba tin ora, y, segun rumornan den “wandelgangen” ta coriendo, asina e trabuconan di Caba Cos DT kier grita ora nan yega e score di 20 contra Team Snor diasabra anochi awor, 10 di october, n’e famoso Domino Square Garden. “Caba cu nan!”, y yega 21 punto. E deseo t’ey di basta tempo caba; e plan di atake pa diasabra awor ta cla poni den kluis.

Sinembargo, manera e famoso Mariscal Aleman, Helmuth von Moltke, a yega di bisa: “Ningun plan ta sobrevivicontacto cu e enemigo”. Asina bataya cuminsa, bo plan original ta bay pa prullenbak! Chens ta grandi cu diasabra awor e ekipo di Caba Cos lo ripara cu Team Snor a evoluciona den un dje teamnan mas adaptabel na situacion nobo, y si Captain Magda tuma stuur over, conta c’un variedad grandi di “contingency plans”! Pero, manera e macambanan ta bisa, “men weet nooit hoe een koe een haas vangt”!

Diasabra awor, shonnan amante di bon domino, e famoso Team Snor lo enfrenta e “pandilla” di Caba Cos DT aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden situa net n’e grens di Kudawecha y Calabas, cuminsando pa 8’or di anochi. Manera di custumber, entrada ta gratis pa pueblo en general, y durante halftime, snacks lo lora completamente por nada a pedir de boca! Yegaaa!