A.T.A. ta sigui inverti den e siguiente generacion di talento local Autentico Student Seminar a conecta hobennan cu profesionalnan digastronomia y hospitalidad

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a organisa e di dos edicion di Autentico Student Seminar, un seminario educativo cu a reuni mas cu125 studiantenan di e programa nan di hospitalidad y gastronomia diColegio EPI y EPB cu profesionalnan cu experiencia den gastronomia, hospitalidad y turismo. Mas cu un celebracion di nos herencia culinario, Autentico ta sirbi como un inversion den e futuro di Aruba, door di brinda hoben talento local acceso directo naconocemento, experiencia y inspiracion for di lidernan den industria. E meta di e seminario tabata pa mustra e diferente oportunidadnanprofesional den e industriannan aki y inspira hobennan pa explora nan talento y futuro.
Educacion y desaroyo di talento local ta un elemento importante di Autentico Aruba Culinary Festival. Pa medio di e seminario aki, studiantenan por a conoce diferente camindanan profesional y compronde cu exito den hospitalidad y e mundo culinario ta resultado di dedicacion, creatividad, disciplina y aprendizahe continuo. Durante e programa, cuater orador a comparti nan trayectoria, conocemento y experiencia cu e studiantenan.
E prome orador tabata Frank Kelly, mihor conoci como ‘Taki’. Como artista y conocedo di matanan y ingredientenan nativo di Aruba, su presentacion a enfoca riba e rikesa natural cu nos isla tin pa ofrece y e importancia di aprecia y preserva e conocementonan cu a wordo pasa pa nos door di generacionnan anterior. Basa riba e enseñansanan cu el a ricibi for di su wela, Taki a comparti con matanan, yerbanan y ingredientenan local por haya un luga importante den gastronomiamoderno. Door di ehempelnan practico, incluyendo e preparacion di su kroketnan di cadushi, el a mustra con innovacion por bai man den man cu respet pa nos herencia cultural y natural.
E di dos orador tabata Chef Xalsky Schwengle, un chef priva Arubiano, cu a presenta ‘The Recipe for Lasting Success’. Como un ex-docente cu anteriormente a traha directamente cu hobennan, el a logra crea un conexion natural cu e studiantenan presente. Door di comparti kico el a siña den klas y experiencia cu el a acumula den industria culinario, su mensahe a enfatisa cu exito no ta pasa di un dia pa otro, sino door di consistencia, dedicacion y e voluntat pa sigui crece tanto personal como profesionalmente.
Chef Sebastian Cechet, Culinary Director na Renaissance Aruba Resort & Casino, a brinda un perspectiva internacional basa riba su experiencia amplio den Canada, Francia, Cuba y Turks and Caicos, incluyendo trabou den dos restaurante cu strea Michelin. Durante su presentacion interactivo,’The Science Behind Flavors and Textures’, el a hiba e studiantenan riba un experiencia practico unda nan por a explora con sabor, aroma y textura ta traha hunto pa crea un plato memorabel. Door di demostracionnan y ehempelnan concreto, e studiantenan a haya un comprondemento mas profundo di con diferente elementonan por accentua y enrikece un experiencia culinario, transformando teoria den un experiencia practico curealmente a capta nan atencion.
E ultimo orador tabata Jeison Ramirez, Operations Manager naRemedi Corporation, cu a comparti su experiencia di mas cu dies aña den industria di bebida y hospitalidad. Como un ex-alumno di EPB, su historia personal a conecta inmediatamente cu hopi di e studiantenan presente. Durante un sesion interactivo, el a papiatocante e arte y ciencia di clarificacion y con e tecnica aki por refina sabor, mehora textura y crea experiencia unico pa huespednan.Ademas, Jeison a mustra cu e mundo culinario ta hopi mas amplio cusolamente cuminda. For di bebida, servicio y innovacion, tin hopi oportunidad profesional den e industria.
Cu e iniciativa aki, Aruba Tourism Authority ta sigui inverti den esiguiente generacion di profesionalnan di Aruba. Door di brinda hobennan acceso directo na experiencia, conocemento y inspiracionfor di profesionalnan cu a logra exito den industria, A.T.A. ta yudanan compronde e oportunidadnan cu turismo, hospitalidad y gastronomia ta ofrece. A.T.A. ta gradici e scolnan, docente y studiantenan cu a participa activamente den e seminario, contribuyendo na exito di e iniciativa y reafirmando e importancia di continua invirti den talento local.