Posted in INCIDENTE PUEBLO TA INFORMA: Auto a bay haci un “shortcut” na Wilhelminastraat net polis a wak e y a klap e un boet 13:04 October 8, 2026 Leave a comment PUEBLO TA INFORMA: Auto a bay haci un “shortcut” na Wilhelminastraat net polis a wak e y a klap e un boet. Related Articles Chauffeur a slip perde control dal cura di cas y a bandona e sitio pero nan a siguie te na su cas. Persona haya sin bida na Hugo de Grootstraat Helicopter di Wardacosta ta evacua persona for di riba barco crucero Polis a bay atende un caso di destruccion na un auto den Camaristraat