Investigacion accidente mortal UTV [🇦🇼🇳🇱]

Un accidente grave di UTV a tuma lugar riba 13 di september ultimo den cual un muher hoben a perde su bida. Mes ora despues di e accidente a start cu un investigacion pa asina determina kico precies a pasa.

Inicialmente e investigacion tabata den man di Cuerpo Policial di Aruba (KPA), pa despues pasa pa Marechaussee (KMar). Keto bay e investigacion ta andando bao guia di Ministerio Publico di Aruba.

Den e periodo despues di incidente, a surgi hopi pregunta den media y tambe di parti di famia di e fayecido, tocante kende tabata stuur e UTV na momento di e accidente. A sugeri cu e muher hoben imposibelmente lo por tabata e chofer.

Sin embargo, for di e resultadonan di investigacion disponibel te awor, incluyendo grabacion di video, a sali na cla cu ta e victima mes tabata stuur e UTV.

E investigacion no ta termina ainda. Actualmente tin investigacion tecnico andando.

Considerando e atencion di comunidad pa e asunto aki, Ministerio Publico ta haya cu ta importante pa comparti e informacion tocante e chofer alvast cu tur hende pa asina brinda claridad tocante e aspecto aki. Por lo demas, Ministerio Publico lo no bisa nada mas te cu e investigacion keda full finalisa.

Onderzoek dodelijk ongeval UTV

Op 13 september jongstleden is een jonge vrouw om het leven gekomen bij een ernstig ongeval met een UTV. Direct na het incident is een onderzoek gestart om de toedracht vast te stellen.

Dit werd aanvankelijk uitgevoerd door het Korps Politie Aruba (KPA) en is vervolgens overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee (KMar). Onder leiding van het openbaar ministerie wordt nog altijd onderzoek gedaan.

In de periode na het ongeval zijn in de media en vanuit de familie van het slachtoffer vragen gerezen over wie de UTV op het moment van het ongeval bestuurde. Daarbij is onder meer de stelling naar voren gebracht dat het slachtoffer onmogelijk de bestuurder zou kunnen zijn geweest. Uit de onderzoeksbevindingen die tot nu toe zijn verzameld, waaronder videobeelden, is echter gebleken dat het slachtoffer zelf de UTV heeft bestuurd.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er vindt aanvullend technisch onderzoek plaats.

Gezien de aanhoudende publieke aandacht voor deze kwestie acht het openbaar ministerie het van belang om bovenstaande informatie alvast met het publiek te delen en duidelijkheid te verschaffen over dit onderdeel. Voor het overige zal het openbaar ministerie geen mededelingen doen zolang het onderzoek nog niet is afgesloten.