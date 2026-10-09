Respaldo ta anuncia e 20 participantennan di Let’s Sing for Mental Health 2.0 y ta realisa sorteo pa determina secuencia di presentacion

Oranjestad, 8 di oktober 2026 – Den cuadro di Dia Mundial di Salud Mental, cu ta wordo conmemora tur aña dia 10 di oktober, Fundacion Salud Mental Aruba – Respaldo ta organisa pa di dos aña consecutivo e festival di canto Let’s Sing for Mental Health 2.0. Despues di e gran entusiasmo y reaccionnan positivo di publico durante e prome edicion aña pasa, Respaldo a dicidi di bolbe organisa e evento aki na peticion di comunidad.

Como parti di e preparacionnan pa e festival, Respaldo a organisa un sorteo di number pa determina e secuencia den cual e 20 participantennan lo subi escenario durante e gran anochi di festival, cu lo tuma luga diasabra 17 di oktober proximo.

20 participante, un escenario y hopi talento

E aña aki, 20 participante ta preparando pa subi escenario y comparti nan talento, pasion pa musica y amor pa canto. Cu un variacion di estilo musical y canticanan na diferente idioma, e festival ta priminti di bira un celebracion di diversidad, creatividad y conexion.

E 20 participantennan y nan canticanan ta:

Participante Cantica Melody Franken Drenta den mi kas Marlon Quandus Gracias mi Dios Josmaira Stein Historia de un amor Myroukshilane Toms Be My Baby Anne Steenhuizen Valerie Romeo Kilayko Skyfall Anamae Navarro Terrified Jerushah Donato Como la Flor Aarela Ramos Goodness of God Keanu Wever Dream On Robert Koolman Esclavo y Amo Rosana Croes Así Fue Jaclene Rivers Como una Flor Ludwina Ras-Geerman La Distancia Ronald (Roy) Kelly Solo Pienso en Ti Aaron Giel Kingston Town Kayley Ridderstaat Abo So Jelitza Croes Hopelessly Devoted to You Yona Heyliger Cabaret Shawn Barbara When We Were Young

Durante e festival, tur participante lo wordo acompaña pa un live band bou di direccion musical di Danny Koolman, cu lo contribui na un anochi yen di musica, emocion y entretenimiento.

Musica, creatividad y movecion como parti di nos bienestar mental

Cu Let’s Sing for Mental Health, Respaldo kier enfatisa cu salud mental no ta trata solamente di ausencia di malesa, sino tambe di bienestar emocional, conexion social y oportunidad pa cada persona expresa su mes.

Musica, y especialmente canto, por contribui positivamente na nos salud mental. Canto por yuda reduci stress, promove trankilidad, mehora concentracion y crea un sentimento di alegria y satisfaccion. Ademas, canta hunto cu otro persona ta fortalece e sentimento di pertenencia y conexion cu comunidad.

Cu e festival aki, Respaldo kier inspira comunidad pa descubri e actividadnan cu ta duna nan alegria, energia y un sentimento di bienestar.

Un anochi especial pa henter famia

Let’s Sing for Mental Health 2.0 lo tuma luga diasabra 17 di oktober 2026, di 8:00 di anochi te 12:00 di anochi, na Renaissance Convention Center Aruba. Porta lo habri 7:00 PM en punto.

Respaldo ta invita henter comunidad di Aruba, di jong te grandi, pa forma parti di e anochi especial aki y bin sostene e 20 talentonan cu lo subi escenario.

Durante e evento, Renaissance lo ofrece un dushi variacion di snacks y bebida pa cumpra, pa asina publico por disfruta di un experiencia completo mientras nan ta goza di e presentacionnan musical.

Ticketnan ta costa AWG 25,- pa persona y ta disponibel via pay.aw of door di manda un WhatsApp na 699-0948.

Un opcion especial via pay.aw ta cu publico por cumpra ticket directamente na nomber di e participante cu nan kier sostene. Di e manera aki, famia, amigonan y comunidad tin e oportunidad di mustra nan apoyo na nan cantante favorito.

Respaldo ta invita tur hende pa sigui su paginanan riba rednan social pa keda bon informa tocante e festival, e participantennan y cualkier otro informacion importante relaciona cu e evento.

Dia Mundial di Salud Mental: un responsabilidad di nos tur

Cada 10 di oktober, mundo ta conmemora Dia Mundial di Salud Mental, un momento importante pa crea mas conscientisacion, promove comprension y stimula dialogo tocante salud mental.

Pa Respaldo, e fecha aki ta representa un oportunidad pa acerca salud mental mas na comunidad, no solamente door di informacion y educacion, sino tambe door di actividadnan positivo cu ta uni hende.

Door di organisa un actividad comunitario tur aña, Respaldo ta reafirma su compromiso pa contribui na un Aruba unda salud mental ta un tema cu nos por papia di dje abiertamente y unda bienestar mental ta un responsabilidad comparti.

Un agradecimento special na nos sponsornan

Respaldo kier expresa un agradecimento grandi y sincero na tur nos sponsornan cu nan valioso contribucion y apoyo ta haci posible e segunda edicion di Let’s Sing for Mental Health 2.0.

Un danki especial na CMB, Renaissance Wind Creek Resort, SETAR, De Palm Tours, Super Food Plaza, Aruba Aloe, Gera’s Beauty Studio y Oroubo Plaza Mall.

Nan compromiso y generosidad ta contribui na e exito di e evento aki y ta yuda Respaldo sigui promove conscientisacion y bienestar mental den nos comunidad.

Hunto nos ta haci diferencia y ta duna salud mental e atencion cu e merece!

Let’s Sing. Let’s Connect. Let’s Raise Our Voices for Mental Health.

ONE STAGE, MANY VOICES.