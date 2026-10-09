[VIDEO] Hoben canado banda di hotelnan a haya problema cu un gang nan a agredie y a huy den auto shinishi

Diabierna madruga a drenta informe di cu tin un hoben benta abao na sanger den area di e hotelnan na Palm beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un hoben cu tabata canando den e area di hotelnan na Palm Beach y na dado momento un gang a presenta y a agredie despues di esey nan a subi un auto shinishi y a bandona e sitio. Segun e victima e conose e agresornan. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.