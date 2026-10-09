[AUDIO] MELODIA ta sigui causa impacto cu mas produccion.

Despues cu dos siman pasa e agrupacion musical aki a jena un sala completo cu un publico bon anima pa cu por a presencia nan concierto, awor nan ta kla pa lansa nan cancion promocional.
Den nan celebracion di 15 aña consecutivo presentando produccionnan durante diferente temporada di aña, recientemente a duna e publico un bunita show cu un repertorio cu a sorpresa tur presente y cu a goza di e anochi.
Mientrastanto grupo Melodia a drenta nan studio di grabacion tambe pa asina cuminsa prepara pa fin di aña cu nan produccionnan manera semper.
Melodia ta conoci tambe den e temporada di fin di aña cu composicionnan nobo y propio, cu semper tin e variacion den ritmo, cantante, compositor, y tambe sa agrega cancionnan popular y classico den nan version.
Awe por bisa cu Melodia ta lansa su cancion promocional cu e titulo “Laga nos Ban Gosa” cu ta un composicion di Rubin Ponson y areglo di Michael Odor y Rubin Ponson, interpreta pa Reanne Ras.
Esaki ta un cancion special pa nan celebracion di 15 aña, cu un ritmo contagioso cu nos ta sigur lo bai zona bon den nan presentacionnan durante e fin di aña aki.
Melodia cu su zonido unico y cu su diferente hitnan musical pa 15 aña, y tambe cancionnan popular interpreta den nan estilo, lo bai deleita nos pueblo un biaha mas cu sigur un repertorio bon prepara cu tur nan cancionnan.