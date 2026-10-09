Reflexion Diabierna 9 Oktober 2026.

Cuminsa nos dia bon tempran, ricibi Señor su bendición, saluda tur nos hendenan, ta cos di tur dia.
Maske tin ora bo no ta wordo saluda bek, keda mustra otro cu bo si tin manera, bo tin educacion.
Nos ta resa na nos bon Dios pa pidi pordon, y alabes ta pa pidi Señor pa E guía y proteha nos un dia mas.
Nos ta mira e política ta bai den e tradición di semper di lastra otro y wak kende a logra mas hopi.
Esaki ta sigui afecta nos hendenan y nunca lo bin paz y trankilidad riba nos pais.
Tin hopi disgusto den brand weer, cuerpo policial, Arubus, tourdrivernan, enfin.
Aki nos ta hanja un bista con robes nos ta goberna nos pais.
Elecion ta elecion, despues cu sinta mester bin union sikiera den maneho pa por tin progreso y trankilidad.
Union ta hasi forsa y esey ta na beneficio di tur hende principalmente mirando un mundo problemático cu calientacion, cu prijs di petrolio y tur otro aumento barbaro y e bendita dronnan cu ta explota tur caminda awo.
Ban sera cabes y traha hunto prome cu ta laat.