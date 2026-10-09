Comite Olimpico Arubano a inicia cu di 3 fase di Capacity Building Training

Despues di e fase inicial unda a organisa cursonan general y e di dos fase unda a cuminsa traha specifico riba un plan strategico, Comite Olimpico Arubano (COA) a traves di su direccion di Desaroyo a duna unicio na fase 3 di Capacity Building Training (CBT). E curso di CBT ta diseña pa yuda federacionnan miembro di COA eleva nivel di maneho pa asina por logra nan metanan como organisacion deportivo. Fase 3 di CBT lo duna enfasis riba e necesidad mas importante di cada federacion y lo duna guia individualisa hunto cu un experto den e materia pa asina por desaroya e punto di atencion. Durante e prome reunion di informacion dialuna pasa reuni cu 4 federacion pa asina cuminsa splica e proceso planea pa e di 3 fase di CBT y cuminsa planifica e contenido di e proceso aki.