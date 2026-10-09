CUERPO POLICIAL TA INFORMA. 100 BOET REPARTI DURANTE CONTROL DI TRAFICO NA ORANJESTAD

Diaranson 7 oktober 2026 den oranan di atardi pa anochi a tuma lugar un control den trafico dirigi pa polis di Oranjestad.
Na diferente puntonan strategico e controlnan a tuma lugar. Ta trata di Avenida Watty Vos na altura di rotondo di Bushiri y tambe a controla na altura di A.P.A.
Unidad Motorisa como tambe departamento di D.T.P. Y CEA a forma parti di e control di trafico.
Control principal tabata riba velocidad.
Un total di 100 boet a wordo reparti di cual 64 ta pa surpasa e velocidad maximo.
E restante ta pa entre otro : rijbewijs, seguro, impuesto di plachi mumber, keuringskaart y un detencion pa no tin papel di estadia.
Cuerpo Policial Aruba lo sigui cu control den trafico y ta recorda pa percura bo tin bo documentonan di bo vehiculo cubo y valido.
Baha bo velocidad, pone bo celular un banda, si bo ta bebe no stuur y cumpli cu reglanan di trafico.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur,