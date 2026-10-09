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CUERPO POLICIAL TA INFORMA. 100 BOET REPARTI DURANTE CONTROL DI TRAFICO NA ORANJESTAD

10:01  October 9, 2026  Leave a comment

Diaranson 7 oktober 2026 den oranan di atardi pa anochi a tuma lugar un control den trafico dirigi pa polis di Oranjestad.

Na diferente puntonan strategico e controlnan a tuma lugar. Ta trata di Avenida Watty Vos na altura di rotondo di Bushiri y tambe a controla na altura di A.P.A.

Unidad Motorisa como tambe departamento di D.T.P. Y CEA a forma parti di e control di trafico.

Control principal tabata riba velocidad.

Un total di 100 boet a wordo reparti di cual 64 ta pa surpasa e velocidad maximo.

E restante ta pa entre otro : rijbewijs, seguro, impuesto di plachi mumber, keuringskaart y un detencion pa no tin papel di estadia.

Cuerpo Policial Aruba lo sigui cu control den trafico y ta recorda pa percura bo tin bo documentonan di bo vehiculo cubo y valido.

Baha bo velocidad, pone bo celular un banda, si bo ta bebe no stuur y cumpli cu reglanan di trafico.

Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur,

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