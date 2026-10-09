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Belendmaking Maximumprijzen oktober 2026

16:20  October 9, 2026  Leave a comment

 

Conforme regulacion ministerial a keda stipula prijsnan maximo
di benta pa e siguiente productonan, entrante 10 oktober 2026
Articulo/Marca Contenido
Prijs maximo di benta na e detallista
Prijs maximo di benta na e consumidor
(Afl) (Afl)
a.Rijst.
BRILHANTE Gelezen:
-white rice 10/1 kg. 32.46 3.94
-white rice 15/2 kg. 99.07 8.02
b.Koffie.
DOUWE EGBERTS Gelezen:
-roodmerk snelfilter 24/250 gr. 420.22 21.46
MC DANIELS Gelezen:
-classic roast coffee 6/19.2 oz. 121.72 24.87
c.Babyvoeding.
GERBER Gelezen:
-cereal 1 st rice 2/3/8 oz. 40.14 6.15
-2nd mango 8/2/4 oz. 34.31 5.26
d.Eetbareolie.
MADEIROS Gelezen:
-canola oil 9/48 oz. 73.88 9.71
-corn oil 9/48 oz. 110.08 14.47
-vegetable oil 6/16 oz. 16.87 3.45
-vegetable oil 6/42 oz. 42.82 8.75
-vegetable oil 9/48 oz. 73.88 9.71
-vegetable oil 4/128 oz. 80.65 23.85
e.Melkpoeder.
ANCHOR Gelezen:
-instant whole milk powder 24/300 gr. 248.26 12.23
-instant whole mlik powder 12/800 gr. 218.44 21.53
f.Vloeibare Koffiemelk.
GINGER EVANS Gelezen:
-evaporated milk 24/12 oz. 102.24 5.22
g.Bloem.
GINGER EVANS Gelezen:
-all purpose flour 8/5 lbs. 38.9 5.96
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