Belendmaking Maximumprijzen oktober 2026

|Conforme regulacion ministerial a keda stipula prijsnan maximo
|di benta pa e siguiente productonan, entrante 10 oktober 2026
|Articulo/Marca
|Contenido
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Prijs maximo di benta na e detallista
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Prijs maximo di benta na e consumidor
|(Afl)
|(Afl)
|a.Rijst.
|BRILHANTE
|Gelezen:
|-white rice
|10/1 kg.
|32.46
|3.94
|-white rice
|15/2 kg.
|99.07
|8.02
|b.Koffie.
|DOUWE EGBERTS
|Gelezen:
|-roodmerk snelfilter
|24/250 gr.
|420.22
|21.46
|MC DANIELS
|Gelezen:
|-classic roast coffee
|6/19.2 oz.
|121.72
|24.87
|c.Babyvoeding.
|GERBER
|Gelezen:
|-cereal 1 st rice
|2/3/8 oz.
|40.14
|6.15
|-2nd mango
|8/2/4 oz.
|34.31
|5.26
|d.Eetbareolie.
|MADEIROS
|Gelezen:
|-canola oil
|9/48 oz.
|73.88
|9.71
|-corn oil
|9/48 oz.
|110.08
|14.47
|-vegetable oil
|6/16 oz.
|16.87
|3.45
|-vegetable oil
|6/42 oz.
|42.82
|8.75
|-vegetable oil
|9/48 oz.
|73.88
|9.71
|-vegetable oil
|4/128 oz.
|80.65
|23.85
|e.Melkpoeder.
|ANCHOR
|Gelezen:
|-instant whole milk powder
|24/300 gr.
|248.26
|12.23
|-instant whole mlik powder
|12/800 gr.
|218.44
|21.53
|f.Vloeibare Koffiemelk.
|GINGER EVANS
|Gelezen:
|-evaporated milk
|24/12 oz.
|102.24
|5.22
|g.Bloem.
|GINGER EVANS
|Gelezen:
|-all purpose flour
|8/5 lbs.
|38.9
|5.96