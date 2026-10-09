University of Aruba ta organisa Social Carousel 2026: Conectando futuro trahadornan social cu e comunidad profesional di Aruba.

Oranjestad, Aruba – 8 di october 2026
E programa Social Work & Development (SW&D) di e Faculty of Arts and Science na Universidad di Aruba tin e placer di anuncia e di 4 edicion di Social Carousel 2026, cu lo tuma lugar diamars 13 di october 2026, na Universidad di Aruba, cuminsando pa 5:30 di atardi.
Despues di evalua e edicionnan anterior y tomando na consideracion e feedback valioso cu nos a ricibi, e programa SW&D a dicidi di duna Social Carousel un dimension nobo, habriendo e evento e aña aki pa publico en general. Cu esaki nos kier brinda no solamente studiante, sino tambe nos comunidad Arubano e oportunidad pa conoce mas di e diferente organisacionnan y servicionan disponibel na nos isla.
Social Carousel 2026 ta reuni diferente organisacion, institucion y profesional cu ta traha den diferente areanan, manera bienestar social, salud, enseñansa, y husticia. Atraves di standnan informativo, presentacionnan y contacto directo cu profesionalnan, bishitantenan lo tin e oportunidad pa conoce mas di e servicionan, proyectonan y e trabou importante cu e organisacionnan aki ta realisa pa contribui na bienestar y desaroyo di nos comunidad Arubano.
E iniciativa aki tin como meta pa fortalece e conexion entre enseñansa superior, practica profesional y comunidad. Pa estudiantenan di e programa Social Work & Development, e evento ta brinda un oportunidad valioso pa explora e diferente areanan di trabou na Aruba, haya mas conocemento di e diferente ramonan di trabou social y cuminsa construi nan red profesional for di un fase tempran den nan estudio.
Ademas di e aspecto educativo, Social Carousel 2026 ta busca stimula dialogo, intercambio di conocemento y colaboracion entre organisacionnan, profesionalnan y miembronan di comunidad.
E evento ta refleha un principio importante den formacion di futuro trahadornan social: preparacion profesional ta bay mas leu cu solamente loke ta wordo siña den klas. Ta importante pa estudiantenan conoce e realidadnan di nos comunidad, compronde e rol y responsabilidadnan di diferente organisacion y reconoce e importancia di colaboracion entre diferente sector y area pa por atende e desafionan social cu nos comunidad ta enfrenta.
Cu e iniciativa aki, e programa Social Work & Development ta sigui promove un enseñansa conecta cu practica, mientras cu na mes momento ta crea oportunidad pa organisacionnan presenta nan servicionan, comparti nan experiencia y fortalece conexion cu estudiantenan, otro profesionalnan y publico en general.
University of Aruba, departamento di Social Work & Development ta invita cordialmente tur miembro di comunidad Arubano, studiantenan, docentenan, profesionalnan y tur persona cu tin interes pa conoce mas di e servicionan y organisacionnan cu ta contribui na desaroyo social di Aruba, pa participa na Social Carousel 2026.
Informacion di e evento
Evento: Social Carousel 2026
Fecha: Diamars 13 di october 2026
Ora: For di 5:30PM – 7.30PM
Lugar: University of Aruba, MC Building, Oranjestad
Entrada: Gratis, Habri pa publico en general
Organisador: Programa Social Work & Development, Faculty of Arts and Science, University of Aruba
Empodera bida, Transforma comunidad! Nos ta wardabo!
Programa Social Work & Development Faculty of Arts and Science
University of Aruba