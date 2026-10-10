[VIDEO] Yegando rotonde Ponton riba E.J. “Watty” Vos blvd. chauffeur di Toyota Vitz a bolter

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Ponton riba E.J. “Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Toyota Vitz biniendo cu velocidad halto pa un motibo of otro a dal riba e muraya di e rotonde y a bay bolter. Na yegada di e ambulans nan a bin compronde cu e chauffeur a sali ileso y nan a bandona e sitio igualmente polis cu despues di a revisa tur e papelnan di e auto a bisa e chauffeur percura pa kita e auto for di eynan.