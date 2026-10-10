[VIDEO] Auto a dal un persona mortalmente pabao di Wintergarden Supermaket na Savaneta y sigui core bay!

Diasabra mainta a drenta informe di un caso unda un auto lo a dal un persona banda di Wintergarden Supermaket na Savaneta. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente hit & run unda un auto lo a dal un persona di edad y sigui core bay, lagando e victima mal herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona cu multiple trauma y a transporte cu urgencia pa hospital. Na su yegada na hospital a declara cu ela fayece. Testigonan na e sitio a mira cu e auto Nissan March a manda e victima como 20 meter mas lew for di unda a impacta. E chauffeur a baha dal su auto cu mokete y sigui bay sin sikiera wak e victima. Un rato despues ela entrega su mes na warda di polis.