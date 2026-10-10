Bayendo trabao chauffeur di un Honda Fit a perde control baha caminda dal e piedranan y bolter.

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Sasakiweg banda di Catarina Mall, mesora a dirigi tanto polis como ambulans y tambe bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un chauffeur bayendo pa trabao na un dado momento a perde control baha caminda bay dal na e barancanan y bolter, chauffeur a logra sali di su mes resultando levemente herida. Na yegada di e bomberonan nan a desconecta e bateria. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.