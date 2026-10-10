Reflexion Diasabra10 Oktober 2026.

Otro fin di siman, un otro dia bunita den nos bida,
Nos ta gradici na nos bon Dios tur dia y nos ta priminti tur dia pa cumpli cu Señor reglanan.
Nos ta den fin di siman atrobe y nos kier suplica nos hendenan pa ta mas cauteloso riba caretaranan, mirando otro fin di anja y cada biaha otro accident mortal.
Cuanto tiroteo atrobe, parse cu e cosnan aki no ta caba nunca mas.
Ta normal cu un ser humano cu ta traha henter siman lo kier bai gosa poco y kita stress.
Tambe tin cu simplemente kier keiro cu famia.
Pero eyfo ta asina insegur cu hopi ta prefera keda paden.
Ta mustra cu mas hopi avisa nan y mas tanto mustra nan kiko ta pasa cu nos pais y toch nan ta kies pa otro cos.