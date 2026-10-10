[VIDEO] CUERPO POLICIAL TA INFORMA. E DI 13 MORTO DEN TRAFICO PA E AÑA AKI!

Diasabra pa mas o menos 5:03 di marduga, Central di Polis ta wordo informa cu probablemente auto a alcansa un peaton riba e caminda di Savaneta.
E victima, hende homber, no ta reacionando y e auto lo a bandona e sitio (hit and run).
Central di Polis ta despacha patruya como tambe ambulance pa e sitio di e sucedido.
Na yegada di e prome patruya na altura di Winter Garden Supermarket ta bin topa enberdad cu un hende homber band’i caminda y cu no ta reacionando.
Ambulance ta presenta na e sitio y paramediconan a duna asistencia medico na e victima .Paramediconan a haya pulso y a bay cu e victima cu maximo urgencia hospital.
Pero na yegada na hospital no por a haci nada mas y dokter ta constata morto di e homber Ireno Quant naci na Aruba 27 augustus 1956 ( 70 aña). E ta bira e di 13 morto den trafico pa aña 2026.
Un rato despues central di polis ta wordo informa cu e chauffeur di e accidente a presenta na Warda di Polis na San Nicolas.
Specialista di trafico como tambe polis technico a presenta pa haci nan investigacion.
Departamento di Slachtofferhulp a wordo notifica tambe.
Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.