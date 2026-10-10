[VIDEO] Un yamada pa nos comunidad: ALTOCOMISARIO ARNHEM: MI TA PREOCUPA PA E CANTIDAD DI ACCIDENT DEN TRAFICO, ESAKI MESTER STOP!

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba a ta mirando un tendencia halto di accidente den trafico cu awe
nos tin lamentabelmente e di 13 morto den trafico pa 2026!
Mi ta hopi preocupa, tin hopi accidente den trafico y cada un victima ta un di mas, esaki mester STOP!, tabata
palabranan di altocomisario Ramon Arnhem cu infasis riba e ultimo aconticimentonan den trafico.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un yamada na nos comunidad tambe pa tur automobilistanan cu ta forma parti di
nos trafico pa ta e bon ehempel di sigui reglanan di trafico y comporta bo mes den trafico. Sea conciente di bo
conducta y duna ehempel!
Nos ta haci un suplica pa lo siguiente: Pone atencion den trafico, pone bo celular un banda, no surpasa e
velocidad maximo, no maneha bou influencia of otro substancia y NO duda pa pasa e yabi!
Tene cuenta cu nos adultonan mayor, maneha cu rijbewijs valido y ta atento ken ta maneha bo vehiculo. Tambe
nos ta haci un suplica di NO tuma riesgonan iresponsabel!
Un desicion, un descuido y den un fraccion di seconde por cambia bo bida, bida di bo ser keri, di e victima y di
otro cuidadanonan.
Atencion: KPA lo sigui cu su controlnan pisa den trafico y lo parti boet pa infraccion den trafico asta por bay na
detencion! No laga esaki bay asina leu!
Bo comportacion den trafico ta determina seguridad di nos tur pesey e seguridad den trafico ta responsabilidad
di nos tur!