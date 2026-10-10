[VIDEO] Atrobe ta bolbe abusa di un adulto mayor door di maltrate dilanti supermercado!

Diasabra atardi laat a drenta informe di un caso di maltrato na Brazil Foodcenter, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki un persona di edad a ser maltrata pa un persona mas hoben. Aki dibiaha polis a detene e agresor mientras a solicita un ambulans pa e adulto mayor. Na yegada di e vehiculo di transporte pa detenido a hiba esaki na warda di polis Sanicolas. Na yegada di e ambulans nan a atende e adulto mayor pa su nanishi kibra na e sitio mes kende a nenga di bay cu ambulans.