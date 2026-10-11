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Detenido a purba di huy for di polis na warda di Sanicolas a cay kibra su brasa!

20:01  October 10, 2026  Leave a comment

Diasabra anochi a drenta informe di cu un detenido a purba di huy for di mannan di polis a core cay kibra su brasa, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e detenido cu a kibra su brasa.

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