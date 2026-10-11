Posted in INCIDENTE Detenido a purba di huy for di polis na warda di Sanicolas a cay kibra su brasa! 20:01 October 10, 2026 Leave a comment Diasabra anochi a drenta informe di cu un detenido a purba di huy for di mannan di polis a core cay kibra su brasa, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e detenido cu a kibra su brasa. Related Articles Corte comun ta declara M.D.M. no admisibel den su apelacion Mata a cay riba caminda banda di Sun Plaza y tabata stroba fluho di trafico Dama chauffeur di un Nissan March a perde control y a bolter na Kas Ariba “Skydiver” a baha mucho tempran y a baha den mondi pero sano y salvo