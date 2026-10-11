Reflexion Diadomingo 11 Oktober 2026.

Awe mainta tempran nos kier cuminsa na gradici nos bon Dios pa ta duna nos e previlegio di por habri nos wowonan y disfruta di otro día mas den nos bida.
Nos ta mira kiko desaster ta sigui ocasiona awo na Panama. Temblor 7.2 desastroso.
Mundo tin varios signal pisa ta manda nos y ainda tin cierto hendenan cu no kier reflexiona.
Busca Dios, respeta su leynan y cumpli cu bo prohimo.
No warda pa ora bo ta den un situacion dificil pa bo busca bo Dios.
Si nos imahina nos mes, di dia pa nochi sin un luga pa drumi. Sin famia paso nan a keda atrapa bou edificionan, sin por a juda nan.
Bo kier imahina otro pais caminda cas cu famia cu tur bo pertenencianan y podise famia tambe a ser lastra completo pa awasero!
Accidente fatal ta lanta cabes, tiroteo net prome cu temporada di fiesta y carnaval cu ta cuminsa 11 / 11 / 2026 !!