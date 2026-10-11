[VIDEO] Dama chauffeur a brake perde control baha caminda dal riba un boto riba tera y un mata!

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Sasakiweg yegando ex-House of Cheng for di Superfood, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto su dilanti lo a haci un maniobra su dilanti pone perde control baha caminda bay dal un boto riba tera y un mata mientras e otro auto a sigui bay manera nada a pasa. Debi na e impacto e dama a keda hopi herida tambe na su cara. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y transporte cu urgencia pa hospital.