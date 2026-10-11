Dama chauffeur no a mira e brommer riba e rotonde y nan a dal den otro!

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Balashi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur di un mini Van yegada na e rotonde no a mira cu riba rotonde tin un brommer ta bini y e dama a subi bay dal riba dje. Debi na e impacto tanto e motociclista como e pasahero riba e brommer a resulta herida y tabata keha di dolor. Na yegada di e ambulans a atende ambos victima y a transporta nan pa hospital.