Posted in INCIDENTE Dos trahando ta verf den un luga sera a inhala gas toxico cu a afecta nan salud. 13:56 October 11, 2026 Leave a comment Esaki a pasa na Marriott nos lo sigui informa….aki un rato tur informacion! default Related Articles Mas turista a bolter cu UTV, esaki na Koeriboeri Un grupo grandi ta logra un capitulo nobo den nan carera policial 62 POLIS A HAYA NAN DIPLOMA [VIDEO] Sera conosi cu Sergeant-Majoor Lomp di Defensa den Caribe! Desviacion di trafico den cuadro di un simulacro 29 November 2022