—Cuerpo Policial Ta Informa—
UNIT NARCOTICA: 6 DETENCION DURANTE ENTRADA HUDICIAL
Diabierna anochi ,9 oktober 2026, Unit Narcotica a tene un entrada hudicial na Fiyostraat pa cu bendemento di droga for di percela.
Durante e razzia na e percela a detene un total di 6 sospechoso.
Ta trata di e hombernan: J.D.Z.R. naci na Colombia di 49 aña, J.S.M.S na Colombia di 30 aña, K.A.D.Z.R naci na Aruba di 21 aña, G.Z.R naci na Aruba di 17 aña, Q.A.J.M naci na Aruba di 16 aña y e hende muhe di inicial
A.J.C.T naci na Aruba di 41 aña.
Durante di e razzia hudicial a confisca un suma cuantioso di droga (marihuana).
Pa cu e accion hudicial diferente departamento di Cuerpo Policial a forma parti. Ta trata di K-9, RRT y polis uniforma.
Unit Narcotica ta trahando incansablemente pa combati e bendemento di droga.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci un apelacion na nos comunidad cu si bo sa algo of a wak algo yama e tiplijn di Polis cu ta #11141. Bo ta keda anonimo.