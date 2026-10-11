[VIDEO] 2 Trahador di Marriott a bay haci warehouse limpi cu pressure washer di gasolin den warehouse sera!

Diadomingo merida a drenta informe di cu 2 persona a bira hopi malo den e warehouse di Marriott Hotel haciendo esaki limpi, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y tambe bombero na e sitio. Na yegada di e ambulans a resulta cu e trahadornan tabata haci e warehouse limpi den e area full sera cu un pressure washer di gasolin y esaki tabata emiti monoxido di carbono cual ta venenoso pa un ser humano. Na yegada di bombero a midi esaki na mas di 2000ppm cual ta hopi y como e lugar tabata full sera nan a intoxica nan mes y causa daño na nan mes. Polis a tene a area sera mientras ambulans a bay cu 2 victima un di 20 aña y e otro di 51 aña. Ambos a ser hiba cu urgencia pa hospital un mas grave cu e otro. Despues a habri e lugar ampliamente pa aire fresco drenta y e gas toxico desvanece.