Wardacosta ta detecta boto sospechoso den vecindario di Aruba

Awe madruga Wardacosta a detecta un contacto sospechoso den vecindario di Aruba. Na
momento cu e sistema di radar a detecta e boto sospechoso, Wardacosta mesora a
desplega e cutter Panter na e sitio di e contacto sospechoso. Na yegada di Panter na e
contacto sospechoso a haña un boto cu 24 indocumentado abordo. E boto cu e 24
hombernan Venezolano indocumenta a wordo hiba na e pier di Wardacosta na Savaneta
unda a entrega e hombernan na Cuerpo Policial di Aruba. Cuerpo Policial Aruba lo sigui
investiga e caso aki.
De Kustwacht detecteert verdachte boot nabij Aruba
De Kustwacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verdacht contact nabij Aruba
gedetecteerd. De Kustwacht heeft met behulp van de radar direct de cutter Panter ingezet
om naar de locatie van het verdachte contact te gaan om poolshoogte te nemen van de
situatie. Bij aankomst van de cutter bij het verdachte contact, trof men een boot met 24
ongedocumenteerden aan boord aan. De boot met in totaal 24 ongedocumenteerde
Venezolaanse mannen is vervolgens naar de kustwachtsteiger te Savaneta gebracht waar
de mannen aan het Korps Politie Aruba zijn overgedragen. Het Korps Politie Aruba
onderzoekt deze zaak verder.