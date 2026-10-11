Aruba Airport Authority a firma acuerdonan nobo Ground Handling Concession [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), operado di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, a firma acuerdonan nobo di Ground Handling Concession cu su dos proveedornan di servicio di ground handling, Aviation Ground Services N.V. dba Swissport (AGS) y General Air Services Inc. (GenAir), estableciendo un framework standardisa y actualisa dunamento di servicio di ground handling na Aeropuerto di Aruba.
Despues di un revision amplio di e areglonan di ground handling existente na Aeropuerto di Aruba, AAA a scoge pa sigui cu su partnership cu su dos proveedornan di servicio di ground handling estableci en bes di inicia un proceso nobo di seleccion. E proceso di renobacion a brinda e oportunidad pa traha riba e relacionnan di hopi tempo aki mientras ta introduci un cuadro actualisa y pa gran parti standarisa alinia cu e rekisitonan operacional actual y futuro di e aeropuerto.
E acuerdonan nobo ta resultado di un proceso extenso di consulta y negociacion entre AAA y ambos partner di ground handling y ta refleha e desaroyo continuo di e aeropuerto su exigencianan operacional, siguridad, proteccion, calidad di servicio y sostenibilidad.
Ground handling ta un componente esencial di operacionnan di aeropuerto, cu ta encera un rango amplio di actividadnan cu ta sostene e companianan di aviacion y nan pasaheronan prome y despues di cada vuelo. P’esey e acuerdonan nobo ta pone enfasis particular riba mantencion di normanan halto di operacion y siguridad, personal adecuadamente capacita, inversion y mantencion apropia di Ground Service Equipment (GSE), rendimento na nivel di servicio y cumplimento cu rekisitonan aplicabel di aeropuerto y regulacion.
Tambe e acuerdonan ta mira padilanti pa e futuro desaroyo di Aeropuerto di Aruba. Tur dos proveedo di servicio di ground handling a compromete nan mes cu plannan di renobacion y inversion di GSE, incluyendo e transicion progresivo pa ekipo di emision mas abou y electrico. AAA, na su turno, lo sigui considera e infrastructura di sosten di aeropuerto necesario pa e transicion aki como parti di su obhetivonan di desaroyo di infrastructura y sostenibilidad mas amplio.
Jonny Andersen, CEO di Aruba Airport Authority N.V., a declara: “Nos decision pa continua cu nos partnernan existente di ground handling ta reconoce e experiencia, conocemento operacional y relacionnan estableci cu ambos organisacion a construi na Aeropuerto di Aruba. Na mes momento, renobacion no por nifica simplemente sigui bou di e mesun condicionnan. Nos a haci uzo e oportunidad aki pa establece un cuadro actualisa cu expectativanan cla rond di siguridad, proteccion, calidad di servicio, inversion y sostenibilidad segun cu nos ta prepara e aeropuerto pa e añanan nos dilanti.”
E cuadro nobo tambe ta reenforsa e expectativanan di AAA pa loke ta trata dunamento di servicio y resiliencia operacional. Pa medio di norma y exigencianan comun, AAA tin como meta pa garantisa cu e aerolineanan cu ta opera na Aeropuerto di Aruba por depende riba servicionan di ground handling cu ta sostene e crecemento continuo di e aeropuerto mientras ta mantene e nivelnan di siguridad, proteccion, confiabilidad y calidad cu ta spera den henter e comunidad di aeropuerto.
Walid El-Hage, CEO di Swissport Dutch Caribbean, a duna di conoce: “Nos ta honra y agradecido na Aruba Airport Authority pa e confiansa cu nan a deposita den nos pa medio di e renobacion di nos acuerdo pa shete aña mas. E extension aki ta un reconocemento fuerte di e partnership cu nos a construi durante añanan y di nos compromiso comparti cu confiabilidad, siguridad, excelencia servicio sobresaliente. Nos ta anticipa di por sigui cu nos colaboracion estrecho cu Aruba Airport Authority, nos partnernan di aviacion y e comunidad di aviacion mas amplio pa sostene e crecemento continuo y exito di Aeropuerto di Aruba. Nos ta orguyoso di ta parti di e paisahe di aviacion di Aruba y ta entusiasma pa construi riba e partnership aki pa hopi aña mas.”
Director General di GenAir, Alejandro Muyale, a agrega: “Como un compania Rubiano orguyoso cu mas di 50 aña di experiencia, nos ta honra di por sigui cu nos partnership di hopi tempo cu Aeropuerto di Aruba bou di e acuerdo nobo aki. Nos team dedica ta hunga un rol importante den yama e bishitantenan bonbini na Aruba y percura pa nan sali cu un ultimo impresion positivo di nos isla. Hunto cu nos partnernan di aerolinea y e comunidad mas amplio di aeropuerto, nos ta comprometi na entrega servicionan di ground handling sigur, confiabel y eficiente cu hospitalidad Arubiano genuino y un sonrisa. Nos ta spera di por sigui inverti den nos hendenan, ekipo y operacionnan mientras nos ta contribui na e futuro desaroyo di e sector di aviacion di Aruba.”
E firmamento di e acuerdonan ta reenforsa mas ainda e colaboracion di hopi tempo entre AAA y su partnernan di ground handling y ta refleha un compromiso comparti pa e desaroyo sigur y sostenibel di e sector di aviacion di Aruba.
Andersen a agrega: “Segun nos aeropuerto ta sigui desaroya, e organisacionnan cu ta opera den dje mester evoluciona cu nos. E acuerdonan aki no ta solamente tocante continua nos partnershipnan; nan ta tocante garantisa cu nos colectivamente ta keda prepara pa e demandanan y normanan operacional di futuro.”
E Ground Handling Concession Agreement nobo lo drenta na vigor dia 1 di januari 2027 y lo atende e suministro di servicio di ground handling door di tur dos operado
Tocante AGS/Swissport:
Estableci na 1991, AGS Aviation Ground Services N.V. (AGS), anteriormente Air Aruba/Ogden Ground Services N.V., ta dunando servicio di ground handling na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix pa mas cu tres decada. Desde su adkisicion pa Swissport Curaçao N.V. na januari 2022, AGS a forma parti di e red mundial di Swissport.
Swissport ta un lider mundial den servicio di aviacion sostenibel y responsabel, cu un compromiso fuerte cu siguridad, excelencia operacional y calidad di servicio. Cu mas o menos 65.000 empleado cu ta opera na casi 300 aeropuerto den 45 pais, incluyendo Aruba, Swissport ta sirbi mas o menos 247 miyon pasahero di aerolinea anualmente, ta maneha 5 miyon ton di carga aereo y ta yama bonbini na 6.2 miyon huesped den nan sala VIP. Pa medio di su experticio mundial y presencia local, AGS ta keda comprometi na entrega servicionan di ground handling sigur, confiabel y eficiente na Aeropuerto di Aruba.
Tocante GAS Inc:
Funda na 1972, General Air Services N.V. (GenAir) ta un compania Rubiano di propiedad priva, opera pa famia cu tin mas di cinco decada di experiencia den ground handling di aviacion. Basa na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, GenAir ta provee un rango amplio di servicio, incluyendo maneho di pasahero y rampa, servicio di maleta y carga, limpiesa di avion, siguridad di aviacion y sosten operacional.
Como un di e proveedornan di ground handling independiente estableci di Caribe, GenAir ta maneha mas o menos 10.000 vuelo anualmente na Aruba y tabata e prome ground handler independiente den Caribe pa logra e certificacion di IATA ISAGO.
GenAir ta keda comprometi na operacionnan sigur, confiabel y eficiente a traves di inversion continuo den su hendenan, tecnologia y ekipo, incluyendo e introduccion progresivo di ekipo di sosten electrico riba tera. E compania tambe ta pone enfasis fuerte riba desaroyo di empleado, creando oportunidadnan pa crecemento profesional y careranan a largo plaso denter di e industria di aviacion.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.4 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 30 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 71% ta di Merca y Canada, 20% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 12 di October, 2026
Aruba Airport Authority Signs New Ground Handling Concession Agreements
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), operator of Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, has signed new Ground Handling Concession Agreements with its two Ground Handling Service Providers, Aviation Ground Services N.V. dba Swissport (AGS) and General Air Services Inc. (GenAir), establishing an updated and largely standardized framework for the provision of ground handling services at Aruba Airport.
Following a comprehensive review of the existing ground handling arrangements at Aruba Airport, AAA elected to continue its partnerships with its two established Ground Handling Service Providers rather than initiate a new selection process. The renewal process provided the opportunity to build on these longstanding relationships while introducing an updated and largely standardized contractual framework aligned with the airport’s current and future operational requirements.
The new agreements are the result of an extensive consultation and negotiation process between AAA and both ground handling partners and reflect the continued development of the airport’s operational, safety, security, service quality and sustainability requirements.
Ground handling is an essential component of airport operations, encompassing a wide range of activities that support airlines and their passengers before and after each flight. The new agreements therefore place particular emphasis on maintaining high operational and safety standards, adequately trained and qualified personnel, appropriate investment and maintenance of Ground Service Equipment (GSE), service-level performance, and compliance with applicable airport and regulatory requirements.
The agreements also look ahead to the future development of Aruba Airport. Both Ground Handling Service Providers have committed to GSE renewal and investment plans, including the progressive transition toward lower-emission and electric equipment. AAA, in turn, will continue to consider the supporting airport infrastructure required for this transition as part of its broader infrastructure development and sustainability objectives.
Jonny Andersen, Chief Executive Officer of Aruba Airport Authority N.V., stated: “Our decision to continue with our existing ground handling partners recognizes the experience, operational knowledge and established relationships that both organizations have built at Aruba Airport. At the same time, renewal could not simply mean continuing under the same conditions. We have used this opportunity to establish an updated framework with clear expectations around safety, security, service quality, investment and sustainability as we prepare the airport for the years ahead.”
The new framework also reinforces AAA’s expectations regarding service performance and operational resilience. Through common standards and requirements, AAA aims to ensure that airlines operating at Aruba Airport can rely on ground handling services that support the airport’s continued growth while maintaining the levels of safety, security, reliability and quality expected across the airport community.
Walid El-Hage, CEO Swissport Dutch Caribbean, commented: “We are honored and grateful to Aruba Airport Authority for the confidence they have placed in us through the renewal of our concession agreement for another seven years. This extension is a strong recognition of the partnership we have built over the years and of our shared commitment to excellence, safety, reliability, and outstanding service. We look forward to continuing our close collaboration with Aruba Airport Authority, our airline partners, and the wider aviation community to support the continued growth and success of Aruba Airport. We are proud to be part of Aruba’s aviation landscape and excited to build on this partnership for many years to come.”
GenAir’s Managing Director, Alejandro Muyale, added: “As a proud Aruban company with over 50 years of experience, we are honored to continue our longstanding partnership with Aruba Airport under this new agreement. Our dedicated team plays an important role in welcoming visitors to Aruba and ensuring they leave with a positive last impression of our island. Together with our airline partners and the wider airport community, we remain committed to delivering safe, reliable, and efficient ground handling services with genuine Aruban hospitality and a smile. We look forward to continuing to invest in our people, equipment, and operations while contributing to the future development of Aruba’s aviation sector.”
The signing of the agreements further reinforces the longstanding collaboration between AAA and its ground handling partners and reflects a shared commitment to the safe and sustainable development of Aruba’s aviation sector.
Andersen added: “As our airport continues to evolve, the organizations operating within it must evolve with us. These agreements are not only about continuing our partnerships; they are about ensuring that we collectively remain prepared for the operational demands and standards of the future.”
The new Ground Handling Concession Agreements will take effect on January 1, 2027, and will govern the provision of ground handling services by both operators.
About AGS/Swissport:
Established in 1991, AGS Aviation Ground Services N.V. (AGS), formerly Air Aruba/Ogden Ground Services N.V., has been providing aircraft ground handling services at Queen Beatrix International Airport for over three decades. Since its acquisition by Swissport Curaçao N.V. in January 2022, AGS has been part of the global Swissport network.
Swissport is a global leader in sustainable and responsible aviation services, with a strong commitment to safety, operational excellence, and service quality. With approximately 65,000 employees operating at nearly 300 airports across 45 countries, including Aruba, Swissport serves approximately 247 million airline passengers annually, handles 5 million tons of air freight, and welcomes 6.2 million lounge guests. Through its global expertise and local presence, AGS remains committed to delivering safe, reliable, and efficient ground handling services at Aruba Airport.
About GAS Inc:
Founded in 1972, General Air Services N.V. (GenAir) is a privately owned, family-operated Aruban company with over five decades of experience in aviation ground handling. Based at Queen Beatrix International Airport, GenAir provides a comprehensive range of services, including passenger and ramp handling, baggage and cargo services, aircraft cleaning, aviation security, and operational support.
As one of the Caribbean’s established independent ground handling providers, GenAir handles approximately 10,000 flights annually in Aruba and was the first independent ground handler in the Caribbean to achieve IATA ISAGO certification.
GenAir remains committed to safe, reliable, and efficient operations through continuous investment in its people, technology, and equipment, including the progressive introduction of electric ground support equipment. The company also places strong emphasis on employee development, creating opportunities for professional growth and long-term careers within the aviation industry.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 30 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 71% from the United States & Canada, 20% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 12 October, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba firma nuevos acuerdos de concesión de servicios de asistencia en tierra
ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), operador del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, ha firmado nuevos acuerdos de concesión para servicios de asistencia en tierra con sus dos proveedores de dichos servicios —Aviation Ground Services N.V. (que opera bajo el nombre comercial de Swissport, o AGS) y General Air Services Inc. (GenAir)—, estableciendo así un marco actualizado y en gran medida estandarizado para la prestación de servicios de asistencia en tierra en el Aeropuerto de Aruba.
Tras una revisión exhaustiva de los acuerdos vigentes en materia de servicios de asistencia en tierra en el Aeropuerto de Aruba, la AAA decidió continuar su colaboración con sus dos proveedores de servicios de asistencia en tierra ya establecidos, en lugar de iniciar un nuevo proceso de selección. El proceso de renovación brindó la oportunidad de consolidar estas relaciones de larga duración, al tiempo que se introducía un marco contractual actualizado y en gran medida estandarizado, en consonancia con los requisitos operativos actuales y futuros del aeropuerto.
Los nuevos acuerdos son el resultado de un exhaustivo proceso de consulta y negociación entre AAA y sus dos socios de asistencia en tierra, y reflejan la evolución constante de los requisitos del aeropuerto en materia de operaciones, seguridad, protección, calidad del servicio y sostenibilidad.
Los servicios de asistencia en tierra constituyen un componente esencial de las operaciones aeroportuarias y abarcan una amplia gama de actividades de apoyo a las aerolíneas y a sus pasajeros antes y después de cada vuelo. Por consiguiente, los nuevos acuerdos ponen especial énfasis en mantener elevados estándares operativos y de seguridad, contar con personal debidamente formado y cualificado, realizar inversiones y tareas de mantenimiento adecuadas en los equipos de asistencia en tierra (GSE), garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y acatar la normativa aeroportuaria y los requisitos reglamentarios aplicables.
Los acuerdos también contemplan el desarrollo futuro del Aeropuerto de Aruba. Ambos proveedores de servicios de asistencia en tierra se han comprometido a llevar a cabo planes de inversión y renovación de equipos de asistencia en tierra (GSE), incluida la transición progresiva hacia equipos eléctricos y de menores emisiones. Por su parte, AAA seguirá teniendo en cuenta la infraestructura aeroportuaria de apoyo necesaria para esta transición como parte de sus objetivos más amplios de sostenibilidad y desarrollo de infraestructuras.
Jonny Andersen, Director Ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V., declaró: “Nuestra decisión de continuar con los socios actuales de servicios de asistencia en tierra reconoce la experiencia, el conocimiento operativo y las relaciones consolidadas que ambas organizaciones han desarrollado en el Aeropuerto de Aruba. Al mismo tiempo, la renovación no podía limitarse a continuar bajo las mismas condiciones. Hemos aprovechado esta oportunidad para establecer un marco actualizado con expectativas claras en materia de seguridad operacional, seguridad física, calidad del servicio, inversión y sostenibilidad, mientras preparamos el aeropuerto para los años venideros”.
El nuevo marco también refuerza las expectativas de AAA en cuanto al desempeño del servicio y la resiliencia operativa. Mediante normas y requisitos comunes, AAA busca garantizar que las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Aruba cuenten con servicios de asistencia en tierra que respalden el crecimiento continuo del aeropuerto, manteniendo al mismo tiempo los niveles de seguridad, fiabilidad y calidad esperados en toda la comunidad aeroportuaria.
Walid El-Hage, Director Ejecutivo de Swissport Dutch Caribbean, comentó: “Nos sentimos honrados y agradecidos con la Autoridad Aeroportuaria de Aruba por la confianza que han depositado en nosotros al renovar nuestro contrato de concesión por otros siete años. Esta prórroga supone un importante reconocimiento a la colaboración que hemos construido a lo largo de los años y a nuestro compromiso compartido con la excelencia, la seguridad, la fiabilidad y un servicio excepcional. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, nuestras aerolíneas asociadas y la comunidad aeronáutica en general para apoyar el crecimiento y el éxito continuos del Aeropuerto de Aruba. Nos enorgullece formar parte del sector aéreo de Aruba y nos entusiasma seguir fortaleciendo esta alianza durante muchos años más”.
El Director General de GenAir, Alejandro Muyale, añadió: “Como empresa orgullosamente Arubiana con más de 50 años de experiencia, es un honor para nosotros continuar nuestra larga colaboración con el Aeropuerto de Aruba en virtud de este nuevo acuerdo. Nuestro dedicado equipo desempeña un papel fundamental a la hora de dar la bienvenida a los visitantes a Aruba y garantizar que se lleven una última impresión positiva de nuestra isla. Junto con nuestras aerolíneas asociadas y la comunidad aeroportuaria en su conjunto, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer servicios de asistencia en tierra seguros, fiables y eficientes, siempre con la auténtica hospitalidad arubiana y una sonrisa. Esperamos seguir invirtiendo en nuestro personal, equipos y operaciones, al tiempo que contribuimos al desarrollo futuro del sector de la aviación en Aruba”.
La firma de estos acuerdos refuerza aún más la colaboración de larga data entre AAA y sus socios de servicios de asistencia en tierra, y refleja un compromiso compartido con el desarrollo seguro y sostenible del sector de la aviación de Aruba.
Andersen añadió: “A medida que nuestro aeropuerto sigue evolucionando, las organizaciones que operan en él deben evolucionar con nosotros. Estos acuerdos no se limitan a dar continuidad a nuestras asociaciones; se trata de garantizar que estemos preparados colectivamente para las exigencias operativas y los estándares del futuro”.
Los nuevos contratos de concesión de servicios de asistencia en tierra entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y regularán la prestación de dichos servicios por parte de ambos operadores.
Acerca de AGS/Swissport:
Fundada en 1991, AGS Aviation Ground Services N.V. (AGS) —anteriormente conocida como Air Aruba/Ogden Ground Services N.V.— lleva más de tres décadas prestando servicios de asistencia en tierra a aeronaves en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Desde su adquisición por parte de Swissport Curaçao N.V. en enero de 2022, AGS forma parte de la red global de Swissport.
Swissport es un líder mundial en servicios de aviación sostenibles y responsables, con un firme compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y la calidad del servicio. Con una plantilla de aproximadamente 65.000 empleados que operan en cerca de 300 aeropuertos de 45 países —incluida Aruba—, Swissport atiende anualmente a unos 247 millones de pasajeros de aerolíneas, gestiona 5 millones de toneladas de carga aérea y recibe a 6,2 millones de usuarios en sus salas VIP. Gracias a su experiencia global y a su presencia local, AGS mantiene su compromiso de ofrecer servicios de asistencia en tierra seguros, fiables y eficientes en el aeropuerto de Aruba.
Acerca de GAS Inc:
Fundada en 1972, General Air Services N.V. (GenAir) es una empresa de propiedad privada y gestión familiar con sede en Aruba, que cuenta con más de cinco décadas de experiencia en servicios de asistencia en tierra para la aviación. Con base en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, GenAir ofrece una gama integral de servicios, que incluye atención a pasajeros y operaciones de rampa, gestión de equipaje y carga, limpieza de aeronaves, seguridad aeroportuaria y apoyo operativo.
Como uno de los proveedores independientes de servicios en tierra más consolidados del Caribe, GenAir gestiona aproximadamente 10.000 vuelos anuales en Aruba y fue la primera empresa independiente de este sector en la región en obtener la certificación ISAGO de la IATA.
GenAir mantiene su compromiso con unas operaciones seguras, fiables y eficientes mediante la inversión continua en su personal, tecnología y equipamiento, incluida la incorporación progresiva de equipos de asistencia en tierra eléctricos. Asimismo, la empresa pone un gran énfasis en el desarrollo de sus empleados, creando oportunidades de crecimiento profesional y carreras a largo plazo dentro de la industria de la aviación.
Acerca del Aeropuerto de Aruba
El Aeropuerto AUA es uno de los más transitados de la región del Caribe; cuenta con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, facilitando el tránsito de más de 3,4 millones de pasajeros al año y ofreciendo servicios aéreos a 30 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. La distribución de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA es la siguiente: 71 % proveniente de Estados Unidos y Canadá, 20 % de América Latina, 4 % de Europa y 4 % del Caribe neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye estos resultados al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe, y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro en la región de América Latina y el Caribe, ofreciendo un entorno laboral de confianza, instalaciones modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo así a un futuro próspero para la isla.
Obtenga más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto a través de Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 12 Octubre, 2026